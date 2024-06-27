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فريق التحرير

28 يونيو 2024

منافسة قوية لـ”تيمو” و”شي إن”.. “أمازون” تعتزم إطلاق متجر للمنتجات منخفضة التكلفة

منوعات
منافسة قوية لـ”تيمو” و”شي إن”.. “أمازون” تعتزم إطلاق متجر للمنتجات منخفضة التكلفة

كشفت مصادر مطلعة عن عزم شركة “أمازون” العملاقة على إطلاق متجر إلكتروني جديد في الصين يركز على بيع المنتجات منخفضة التكلفة.

وتسعى أمازون إلى تحسين موقعها التنافسي أمام منصتي تيمو و “شي إن”، اللتين توسعتا بنحو كبير في السوق الأمريكية والعالمية في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لموقع “ذا إنفورميشن” التقني، عقدت أمازون اجتماعًا مغلقًا مع البائعين في الصين لعرض خططها الخاصة بهذا المتجر الجديد، حيث أوضحت الشركة أنها ستقدم فيه بضائع مثل الملابس والأدوات المنزلية وغيرها بأسعار زهيدة، من المتوقع أن لا تتجاوز بعضها 20 دولارًا.

وتشير التوقعات إلى أن يتم إطلاق هذا المتجر الجديد في الخريف المقبل، مع توفير خدمة شحن سريعة للمنتجات من الصين إلى الولايات المتحدة خلال 10 أيام في المتوسط.

كما تخطط أمازون لمنافسة منصة “شي إن” من خلال تمكين البائعين من إنتاج كميات صغيرة من المنتجات لاختبار مدى نجاحها قبل زيادة الإنتاج.

وعلّق متحدث باسم أمازون على هذه التقارير قائلاً: “نحن دائمًا نبحث عن طرق جديدة للتعاون مع شركائنا من البائعين لتلبية احتياجات عملائنا من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مناسبة وراحة تامة”.

وتثير هذه الخطوة من أمازون تساؤلات حول نوعية الرقابة التي ستعتمدها الشركة على المنتجات المعروضة في هذا المتجر الجديد، خاصة مع انخفاض أسعارها بشكل كبير.

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