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28 يونيو 2024

ساديو ماني يحسم مستقبله مع النصر

رياضة
ساديو ماني يحسم مستقبله مع النصر ساديو ماني وكريستيانو رونالدو

حسم السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، موقفه من الاستمرار مع “العالمي” خلال الفترة المقبلة، بعد التقارير التي ربطته بالرحيل في صيف 2024.

وارتبط اسم ماني بالرحيل عن النصر بعد موسم واحد فقط، وذلك بسبب تذبذب مستواه وعدم تقديم المستوى المطلوب في بعض فترات الموسم.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، فإن ماني يبقى على قائمة الخروج من النصر.

وأوضح “اللاعب تلقي عرضين بالفعل، الأول من القادسية وتم رفضه والثاني من أوروبا لا يزال قيد التقييم”.

ولكن جاليتي أكد في التغريدة ذاتها “بشكل عام، يفضل ساديو ماني عدم مغادرة النادي السعودي”، وذلك لينفي التقارير التي أشارت لرغبته في الخروج.

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