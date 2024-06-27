جامعة الحدود الشمالية تُحدد مواعيد القبول للبكالوريوس والدبلوم عبر البوابة الإلكترونية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية مواعيد القبول الإلكتروني للعام الجامعي القادم 1446هـ للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، وذلك لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضحت الجامعة أن استقبال طلبات القبول سيكون ابتداءً من يوم الإثنين 8 يوليو 2024م عبر البوابة القبول الإلكترونية، وسيكون إعلان نتائج القبول في 18 يوليو 2024م، وأن تأكيد القبول سيستمر لمدة يومين بحيث ينتهي في 20 يوليو 2024م.

وتهيب عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بجميع الطلاب والطالبات بضرورة تحري الدقة عند تعبئة البيانات وعند اختيار الرغبات، حيث أن الدقة في الاختيارات تعني حصول الطالب والطالبة على الرغبة التي يريدها بنسبة أكبر، كما تؤكد على جميع الطلبة المتقدمين بالحرص على تعبئة طلب القبول بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المكاتب الخاصة أو غيرها.