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فريق التحرير

28 يونيو 2024

الأرصاد: طقس غائم جزئيًا وفرص لهطول أمطار على عدة مناطق
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الأرصاد: طقس غائم جزئيًا وفرص لهطول أمطار على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة تمتد إلى منطقة جازان.

كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 33، ونسبة الرطوبة 45، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 44 درجة مئوية، بينما الصغرى 29، ونسبة الرطوبة 20.

البحر الأحمر

الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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