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فريق التحرير

28 يونيو 2024

أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

اقتصاد
أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الجمعة، إلا أنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للربع الثالث على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها اليوم، والتي ستقدم مؤشرات حول مسار خفض الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 2321.18 دولار للأوقية، ولكنه لا يزال يحقق ارتفاعًا بنسبة 4% خلال هذا الربع. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2331.90 دولار.

ويعزو إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، ارتفاع الذهب خلال الربع إلى تحسن آفاق التيسير النقدي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشتريات الصين الكبيرة من الذهب لاحتياطياتها.

ومن المقرر أن يتم إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، والذي سيلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية في المستقبل.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.07 دولار، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 998.15 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية. كما قفز البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 944.40 دولار.

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