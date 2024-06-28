مسيرة أوكرانية تشعل حريقا في مخزن وقود بروسيا

استهدفت مسيّرة أوكرانية مخزنا للوقود في روسيا، الجمعة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وفق ما أفاد حاكم إقليمي روسي.

وأضاف أن الضربة وقعت على بعد مئات الكيلومترات عن الحدود.

وأفاد حاكم منطقة تامبوف في وسط روسيا ماكسيم يغوروف بأن الضربة وقعت عند الساعة 4,35 صباحا (1,35 بتوقيت جرينتش).

وقال على تطبيق تلغرام إن “حريقا صغيرا اندلع وتمت السيطرة عليه.. ليس هناك أي ضحايا”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الأثناء “اعتراض” 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، من دون أن تأتي على ذكر منطقة تامبوف.

وفي منطقة بريانسك الغربية، قال الحاكم ألكسندر بوغوموف إنه تم إسقاط مسيّرة لكن شظاياها “دمّرت جزئيا سقف مبنى إداري”.

تشن أوكرانيا التي تواجه هجوما روسيا مستمرا منذ أكثر من عامين هجمات متكررة تستهدف مواقع الطاقة والدفاع الروسية ردّا على الضربات على أراضيها.