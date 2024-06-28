كامالا هاريس عن المناظرة الرئاسية الأمريكية: بداية بايدن بطيئة.. والنهاية قوية

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن بايدن كان “بطيئا في بداية المناظرة” مع خصمه الجمهوري ترامب، لكنّها اعتبرت أنه “أنهاها بقوة”.

هاريس أقرت بأن بايدن بدأ المناظرة بشكل “بطيء”، لكنها أشادت بقدرته على إنهائها بشكل “قوي”.

خلال المناظرة، تصاعدت حدة التبادل الكلامي بين بايدن وترامب حيث تناولا قضايا شائكة تتعلق بالإجهاض، الاقتصاد، والصراعات في أوكرانيا وغزة، حيث لاحظ المشاهدون تردد بايدن في بعض المواقف مقابل استهزاء ترامب به.

أما الجولة الأولى من المناظرات الرئاسية لعام 2024 فقد اختتمت معطية الناخبين الأمريكيين لمحة نادرة عن المرشحين الأكبر سناً في السباق الرئاسي وهم يتنازلون جنبًا إلى جنب.

في الثلاثين دقيقة الأولى، ظهر بايدن متردداً وتعثر في خطابه أكثر من مرة، بينما شن ترامب هجوماً تلو الآخر، وأطلق العديد من الادعاءات التي شكك فيها البعض، مثل المزاعم حول تورط المهاجرين في موجات الجريمة ودعم الديمقراطيين لقتل الأطفال.