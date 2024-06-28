كامالا هاريس عن المناظرة الرئاسية الأمريكية: بداية بايدن بطيئة.. والنهاية قوية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

28 يونيو 2024

كامالا هاريس عن المناظرة الرئاسية الأمريكية: بداية بايدن بطيئة.. والنهاية قوية

دوليات
كامالا هاريس عن المناظرة الرئاسية الأمريكية: بداية بايدن بطيئة.. والنهاية قوية

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن بايدن كان “بطيئا في بداية المناظرة” مع خصمه الجمهوري ترامب، لكنّها اعتبرت أنه “أنهاها بقوة”.

هاريس أقرت بأن بايدن بدأ المناظرة بشكل “بطيء”، لكنها أشادت بقدرته على إنهائها بشكل “قوي”.

خلال المناظرة، تصاعدت حدة التبادل الكلامي بين بايدن وترامب حيث تناولا قضايا شائكة تتعلق بالإجهاض، الاقتصاد، والصراعات في أوكرانيا وغزة، حيث لاحظ المشاهدون تردد بايدن في بعض المواقف مقابل استهزاء ترامب به.

أما الجولة الأولى من المناظرات الرئاسية لعام 2024 فقد اختتمت معطية الناخبين الأمريكيين لمحة نادرة عن المرشحين الأكبر سناً في السباق الرئاسي وهم يتنازلون جنبًا إلى جنب.

في الثلاثين دقيقة الأولى، ظهر بايدن متردداً وتعثر في خطابه أكثر من مرة، بينما شن ترامب هجوماً تلو الآخر، وأطلق العديد من الادعاءات التي شكك فيها البعض، مثل المزاعم حول تورط المهاجرين في موجات الجريمة ودعم الديمقراطيين لقتل الأطفال.

تابعنا: