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فريق التحرير

28 يونيو 2024

زلزال بقوة 7.2 درجة في البيرو.. وتحذير من وقوع تسونامي

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زلزال بقوة 7.2 درجة في البيرو.. وتحذير من وقوع تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل البيرو الجمعة، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، مع توقع موجات تسونامي على طول بعض السواحل.

رفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8.8 كيلومتر عن منطقة أتيكيبا.

وبعدما أشار “مركز الهادئ للتحذير من تسونامي” في البداية إلى عدم وجود تهديد، حذّر لاحقا من “أمواج تسونامي خطيرة متوقعة عند بعض السواحل” مع أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

تقع البيرو التي تعد نحو 33 مليون نسمة ضمن “حزام النار” في الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأميركيتين.

وتضرب البيرو مئات الزلازل القابلة للرصد كل عام.

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