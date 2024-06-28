بنسبة 67 %.. استطلاع لـ”سي إن إن” يكشف تفوق ترامب على بايدن في أول مناظرة

كشفت شبكة “سى إن إن” الأمريكية، عن تفوق دونالد ترامب على جو بايدن في أول مناظرة رئاسية فى الانتخابات الأمريكية 2024، في استطلاع لها.

وأكد الاستطلاع، أن معظم الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة اعتقدوا أن دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهورى تفوق على الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وأعربوا عن عدم ثقتهم فى قدرة بايدن على قيادة البلاد.

وأوضح الاستطلاع، أن 67% مقابل 33%، إن أداء ترامب كان أفضل من بايدن، نظرًا لتلعثم الأخير في عدة مواقف.

ونوه الاستطلاع إلى أن الجمهوريين الذين شاهدوا المناظرة الأولى لعام 2024 أعربوا عن ثقة واسعة النطاق في أداء ترامب.