نمو أعلى من المتوقع.. الاقتصاد البريطاني يخرج من دائرة الركود

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، خروج اقتصاد البلاد من الركود المسجل منذ أواخر 2023.

وأوضح المكتب، أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً أعلى من التوقعات في الربع الأول من عام 2024.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.7 % في الربع الأول من 2024 (يناير إلى مارس)، مرتفعاً من التقدير الأولي عند 0.7 %”.

وتابع: “على أساس سنوي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 % في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023″، وشدد على أن التقديرات الشهرية الأكثر دقة للناتج المحلي الإجمالي كشفت أن الاقتصاد لم يُظهِر أي نمو في أبريل 2024.

ولفت إلى انخفاض العجز الأساسي في الحساب الجاري في بريطانيا إلى 23.8 مليار جنيه إسترليني نحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024، انخفاضاً من 26.3 مليار جنيه إسترليني نحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يُذكر أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشاً بنسبة 0.3 % في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن انكمش بنسبة 0.1 % في الربع الثالث من 2023، وهو ما يشير إلى ركود تقني في الاقتصاد، ويحدث الركود الاقتصادي عندما يسجل النمو تراجعاً لربعين متتاليين.