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28 يونيو 2024

مطالب بتنحيه عن الانتخابات.. هل يكرر بايدن سيناريو  ليندون جونسون؟

دوليات
مطالب بتنحيه عن الانتخابات.. هل يكرر بايدن سيناريو  ليندون جونسون؟

تعالت الأصوات داخل الحزب الديمقراطي، لمطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تعثره السيء في مناظرة الخميس أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتأتي تلك المطالب حتى يتمكن الحزب الديمقراطي من ترشيح مرشح آخر بحسب ما ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز”.

وقال أحد المشرعين الديمقراطيين: “بايدن كان مثل الملاكم البطل الذي وصل إلى الحلبة بعد أن تجاوز ذروة شبابه ويحتاج إلى ركنه ليعلن الاستسلام”.

وأضاف أنه يجب أن يخرج “بايدن” من السباق، بعد الأداء الذي وصفه بالهزيل خلال المناظرة أمام “ترامب”.

وقال ديفيد أكسلرود، أحد كبار مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما، لشبكة “سي إن إن” الإخبارية إن “هناك شعور بالصدمة إزاء الطريقة التي ظهر بها في بداية هذه المناظرة”، متوقعًا عدم ترك “بايدن” السباق الانتخابي.

يُذكر أن المرة الأخيرة التي اختار فيها رئيس أميركي مؤهل للترشح لإعادة انتخابه عدم القيام بذلك هي ليندون جونسون خلال عام 1968، حيث أنه على الرغم من أنه كان مؤهلاً لولاية أخرى بعد فوزه في انتخابات عام 1964، إلا أنه أعلن في 31 مارس 1968، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه بسبب تزايد عدم شعبية حرب فيتنام وزيادة الاضطرابات الداخلية.

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