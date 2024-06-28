شركة بريطانية تطور بطارية سيارات كهربائية تشحن بالكامل في أقل من 5 دقائق

حققت شركة “نيوبولت” البريطانية الناشئة إنجازًا كبيرًا في مجال السيارات الكهربائية بتطويرها بطارية جديدة يمكن شحنها بالكامل في أقل من 5 دقائق.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على سيارة رياضية كهربائية مزودة بهذه البطارية، أنها تمكن من الشحن من 10% إلى 80% في غضون 4 دقائق و37 ثانية فقط، متفوقة بذلك على شاحن تسلا الحالي الذي يستغرق 15-20 دقيقة لشحن البطارية إلى 80%.

يعتبر هذا التطور خطوة مهمة في زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، حيث يعتبر “القلق من المدى” أحد العوائق الرئيسية أمام انتشارها.

ويرى الخبراء أن تطوير تقنيات الشحن السريع، إلى جانب تحسين البنية التحتية للشحن، سيسهم بشكل كبير في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية.

ويؤكد بول شيرينج، أستاذ هندسة الطاقة المستدامة في جامعة أكسفورد، على أهمية تطوير تقنيات الشحن السريع التي تتماشى مع الوقت الذي يستغرقه حاليًا إعادة تزويد السيارة بالوقود، مشيرًا إلى الحاجة إلى المزيد من أجهزة الشحن بجميع أنواعها.