وفاة الفنان التونسي مراد كروت.. من هو؟

كشفت قناة “موازييك” التونسية، عن وفاة الفنان التونسي مراد كروت، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 81 عامًا.

وعانى “كروت” من عدة أمراض آخرها جلطة قلبية مطلع العام الجاري، وعدم استقرار في وضعه الصحي حتى وفاته في منزله في مدينة سوسة.

بدأ مراد كروت مسيرته مع “منامة عتارس” خلال عام 1962، إنتاج جمعية المسرح الافريقي، وخاض أوّل تجربة في الاخراج المسرحي سنة 1986 لنصّ حسني الزمرلي،إنتاج جمعية الانتاج المسرحي.

وأسس رصيدا فنيا ضخما يشمل ما يناهز 63 مسرحيّة، إضافة إلى مشاركاته العديدة في مختلف الأعمال الدراميّة الناجحة والأفلام التونسيّة والأجنبيّة.

ومن أبرز أعماله مسلسل قمرة سيدي محروس، وحكايات عبدالعزيز العروي، وحكايات العروي، ومنامة عروسية، ووردة والخطاب ع الباب، وغيرها من الأعمال.