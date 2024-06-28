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فريق التحرير

28 يونيو 2024

“الزكاة والضريبة” تجري 4 تحديثات على قواعد البيع بالمزاد العلني

محليات
“الزكاة والضريبة” تجري 4 تحديثات على قواعد البيع بالمزاد العلني هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

​أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحديثات على قواعد البيع بالمزاد العلني، تهدف إلى تنظيم إجراءات المزادات التي تقوم بها الهيئة في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وتقديم تجربة أفضل للمزايدين عبر تسهيل بيع البضائع المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها أو المحجوزة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن التحديثات تضمنت تطوير إجراءات الإعلان عن المزادات العلنية عبر القنوات الرسمية، وإتاحة الاطلاع على تفاصيل جميع المزادات المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بما يضمن تعزيز الشفافية وتمكين المزايدين من المشاركة وفق سياسات محددة وواضحة توفر الجهد والوقت على جميع أصحاب المصلحة.

كما تضمنت التحديثات إتاحة الدخول للمزادات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بما في ذلك المواطنين وغير المواطنين، وتوضيح للاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالمزادات بما يحقق الشفافية ويرفع من التزام المتزايدين.

وتأتي هذه التحديثات التي أجرتها الهيئة في إطار سعيها المتواصل لتطوير إجراءات أعمالها الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك بما يُحقق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تُقدمها، إضافةً إلى سعيها المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات نحو كل ما يتعلق بالمستفيدين.

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