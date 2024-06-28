هيئة المساحة الجيولوجية: الهزة الأرضية تقع على عمق 5.86 كم وتبعد 107 كم من مدينة حائل

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخليل، أن موقع الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة حائل على عمق 5.86 كم، تبعد عن مدينة حائل 107 كم، وذلك في بيان إلحاقي للكشف عن تفاصيل جديدة للهزة الأرضية الخفيفة شرق الشنان بمنطقة حائل ظهر اليوم الجمعة.

وأوضح أن سبب حدوث الهزة يعود إلى الإجهادات التكتونية بشكل عام وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة مما تسبب في حدوث نشاط زلزالي يتراوح قدره الزلزالي ما بين ضعيف إلى أقل من المتوسط.

وتابع البيان: “الإجهادات تؤثر على الصدوع المتواجدة داخل منطقة حائل مسببة إعادة نشاطها وبالتالي حدوث هزات أرضية تنتقل كموجات بشكل كروي مما يسهم بالشعور بها في جميع الاتجاهات.

وأكدت الهيئة، أنها تتابع الأمر على مدار الساعة، مشددةً على أن الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق.