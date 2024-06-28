هيئة المساحة الجيولوجية: الهزة الأرضية تقع على عمق 5.86 كم وتبعد 107 كم من مدينة حائل

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

28 يونيو 2024

هيئة المساحة الجيولوجية: الهزة الأرضية تقع على عمق 5.86 كم وتبعد 107 كم من مدينة حائل

محليات
هيئة المساحة الجيولوجية: الهزة الأرضية تقع على عمق 5.86 كم وتبعد 107 كم من مدينة حائل

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخليل، أن موقع الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة حائل على عمق 5.86 كم، تبعد عن مدينة حائل 107 كم، وذلك في بيان إلحاقي للكشف عن تفاصيل جديدة للهزة الأرضية الخفيفة شرق الشنان بمنطقة حائل ظهر اليوم الجمعة.

وأوضح أن سبب حدوث الهزة يعود إلى الإجهادات التكتونية بشكل عام وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة مما تسبب في حدوث نشاط زلزالي يتراوح قدره الزلزالي ما بين ضعيف إلى أقل من المتوسط.

وتابع البيان: “الإجهادات تؤثر على الصدوع المتواجدة داخل منطقة حائل مسببة إعادة نشاطها وبالتالي حدوث هزات أرضية تنتقل كموجات بشكل كروي مما يسهم بالشعور بها في جميع الاتجاهات.

وأكدت الهيئة، أنها تتابع الأمر على مدار الساعة، مشددةً على أن الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق.

تابعنا: