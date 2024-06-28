أربعة أندية من دوري روشن ترغب في ضم نجم يوفنتوس

ترغب أربعة أندية من دوري روشن، في ضم الأرجنتيني ماتياس سولي، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد مارتن جواستاديسينو وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لصحيفة “الرياضية” بأن هناك أكثر من نادي سعودي تواصلوا معه بشكل رسمي من أجل ضم اللاعب.

وأوضح بأن هناك رغبة من الأندية الأربعة الكبار في التعاقد مع لاعبين أصحاب أعمار قليلة، لكن سولي لا يرغب في مغادرة أوروبا.

وأكد بأنه لن يستطيع ذكر الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع سولي، لكنهم بالفعل طلبوا شروط اللاعب إضافة إلى المبلغ المالي الذي يطلبه يوفنتوس، من أجل رحيل اللاعب.

وكان سولي يلعب في صفوف فروزينوني الإيطالي خلال الموسم المنقضي، على سبيل الإعارة من نادي يوفنتوس.

ونجح سولي في تقديم موسم كبير خلال الإعارة، ليتخذ يوفنتوس قرار بعودة اللاعب لصفوفه، وعدم تمديد الإعارة، وفتح المزاد على بيع اللاعب.