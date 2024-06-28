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فريق التحرير

28 يونيو 2024

محللون أمريكيون: أداء بايدن “مؤلم” وضعيف في أول مناظرة مع ترامب

دوليات
محللون أمريكيون: أداء بايدن “مؤلم” وضعيف في أول مناظرة مع ترامب

أعرب محللون سياسيون أمريكيون عن قلقهم من الأداء الضعيف للرئيس، جو بايدن، في أول مناظرة مع منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، قبل الانتخابات المتقاربة و التي من المقرر أن تجرى في نوفمبر المقبل .

وفي تصريحات لشبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية، التي استضافت المناظرة، التي جرت أمس الخميس، انتقد العديد من الخبراء بايدن (81 عاما) بسبب تصريحاته غير الواضحة وسلوكه المربك، في المواجهة، التي طال انتظارها.

ووصف المعلق السياسي في “سي.إن.إن” ، فان جونز، وهو مستشار خاص للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أداء بايدن بأنه “مؤلم”.

وأضاف “إنه يبذل قصارى جهده. لكنه كان أمام اختبار الليلة ليستعيد ثقة البلاد وثقة القاعدة. وفشل في القيام بذلك”.

وكان جون كينج، المراسل في الشؤون الوطنية في “سي.إن.إن” قد افتتح النقاش، بعد المناظرة، بالقول إن هناك الآن “ذعرا عميقا وواسعا وعدوانيا بشكل كبير، في الحزب الديمقراطي” في أعقاب الأداء “البائس” لبايدن.

وأضاف كينج أنه نتيجة لذلك، أجرى البعض في الحزب “محادثات” بشأن احتمال مطالبة” بايدن” بالتنحي.

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