ريال مدريد يُعلن انتقال لاعبه إلى نادي الغرافة القطري

أعلن نادي ريال مدريد، عن رحيل لاعبه خوسيلو ماتو، إلى نادي الغرافة القطري، اليوم الجمعة.

ونشر ريال مدريد بيان رسمي عبر موقعه يفيد بأن اللاعب جوزيلو ماتو انتقل إلى نادي الغرافة، بعدما قام النادي الملكي بند شراءه من نادي إسبانيول.

وأوضح النادي خوسيلو وصل إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب في عام 2010 عن عمر يناهز 20 عامًا، وانضم إلى فريق كاستيا، حيث لعب لمدة موسمين وشارك في الصعود إلى الدرجة الثانية في موسم 2011-2012.

وفي في موسم 2023-2024، الذي كان فيه خوسيلو جزءًا من ريال مدريد، لعب 49 مباراة وسجل 18 هدفًا وفاز بثلاثة ألقاب، وهم بطولة دوري أبطال أوروبا، بطولة الدوري وكأس السوبر الإسباني.

وأوضح النادي أن بفضل هدفيه في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ، كان خوسيلو لاعبًا مهمًا للغاية في الوصول إلى النهائي في ويمبلي والتمكن من الفوز بكأس أوروبا الخامسة عشرة.

وأختتم النادي بيانه كالتالي: “يشكر نادي ريال مدريد خوسيلو على احترافيته وروحه المدريديستا، ويظهر كل محبته له ولعائلته، ويتمنى لهم حظاً سعيداً في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم”.