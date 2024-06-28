الأهلي يُعلن تعيين ألكساندر هاوزر مدرب مساعد

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

28 يونيو 2024

الأهلي يُعلن تعيين ألكساندر هاوزر مدرب مساعد

رياضة
الأهلي يُعلن تعيين ألكساندر هاوزر مدرب مساعد

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع النمساوي ألكساندر هاوزر لتولي في منصب المدرب المساعد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة “أكس” بأن شركة النادي الأهلي تدعم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بتعيين ألكساندر هاوزر مساعداً للمدرب.

وبدأت هاوزر مسيرته التدريبية في عام 2019 في نادي سالزبورج النمساوي، وفريق تحت 14 عامًا.

وفي عام 2021 عمل مساعد مدرب في نادي ليفيرينج 2021، وبعدها قاد الفريق الأول لسالزبورج مع يايسله وتُوج بلقب الدوري النمساوي مرتين وبلقب كأس النمسا.

كما حصل المدرب النمساوي على أكثر من شهادة تدريب، أبرزهم شهادة التدريب PRO من الاتحاد الأوروبي العام الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 65 نقطة.

 

تابعنا: