الأهلي يُعلن تعيين ألكساندر هاوزر مدرب مساعد

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع النمساوي ألكساندر هاوزر لتولي في منصب المدرب المساعد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة “أكس” بأن شركة النادي الأهلي تدعم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بتعيين ألكساندر هاوزر مساعداً للمدرب.

وبدأت هاوزر مسيرته التدريبية في عام 2019 في نادي سالزبورج النمساوي، وفريق تحت 14 عامًا.

وفي عام 2021 عمل مساعد مدرب في نادي ليفيرينج 2021، وبعدها قاد الفريق الأول لسالزبورج مع يايسله وتُوج بلقب الدوري النمساوي مرتين وبلقب كأس النمسا.

كما حصل المدرب النمساوي على أكثر من شهادة تدريب، أبرزهم شهادة التدريب PRO من الاتحاد الأوروبي العام الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 65 نقطة.