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فريق التحرير

28 يونيو 2024

“المرور”: تخفيض غرامات المخالفات المرورية المتراكمة 50% حتى 18 أكتوبر المقبل

محليات
“المرور”: تخفيض غرامات المخالفات المرورية المتراكمة 50% حتى 18 أكتوبر المقبل المرور في المملكة

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن الإسراع في سداد المخالفات المرورية المتراكمة تُمكن الشخص من الاستفادة من تخفيض 50% من قيمة الغرامات المترتبة عليها.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على “إكس”، إن الاستفادة من التخفيض مستمر لمدة 6 أشهر، بداية من 18 أبريل الماضي، وحتى 18 أكتوبر المقبل.

غير إن هناك 4 مخالفات تتسبب في استبعادك من تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة، وهي:-

– التفحيط.

– قيادة مركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

– تجاوز السرعة المددة بأكثر من 50 كلم\ساعة في الطريق الذي سرعته المحدةة كلم/ساعة فأقل.

– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة كلم\ساعة.

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