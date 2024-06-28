“حريق” يتسبب في إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري

قرر حكم مباراة بيراميدز وسموحة، ألغاء المباراة في بطولة الدوري المصري، بعد اندلاع حريق في الملعب.

والتقى سموحة مع نظيره بيراميدز على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وإندلاع حريق في غرفة التحكم لكابلات المقصورة الرئيسية في ملعب لقاء سموحة وبيراميدز مما أدى لتوقف اللقاء، في الدقيقة 4 من بداية الشوط الثاني.

وجاء سبب اندلاع الحريق، هو حدوث ماس كهربائي وفقًا لما أعلنته قناة بي إن سبورتس.

وأتخذ الحكم قرار بألغاء مباراة سموحة وبيراميدز، وفي انتظار قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن المباراة.

جدير بالذكر أن المباراة توقف والنتيجة كانت تعادل إيجابي بين الفريقين، حيث سجل بيراميدز الهدف عن طريق لاعبه حسام حسن في الدقيقة 15، فيما عاد فريق سموحة وأحرز هدف التعادل عن طريق فيستون ماييلي في نهاية الشوط الأول.