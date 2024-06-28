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فريق التحرير

28 يونيو 2024

رسميًا.. أستون فيلا يُعلن ضم لاعب تشيلسي

رياضة
رسميًا.. أستون فيلا يُعلن ضم لاعب تشيلسي

أعلن نادي أستون فيلا، اليوم الجمعة، عن ضم لاعب جديد استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

وأوضح أستون فيلا بأنه ضم اللاعب إيان ماتسن، البالغ من العمر 22 عامًا، لصفوف الفريق قادمًا من نادي تشيلسي.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي بأنه تم اختيار اللاعب ضمن فريق الموسم لدوري أبطال أوروبا بعد مساعدة بوروسيا دورتموند في الوصول إلى نهائي المسابقة في 2023/24.

ويشارك ماتسن، مع منتخب هولندا في بطولة كأس أمم أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، أصبح ثاني توقيع لأوناي إيمري في الصيف.

وقضى ماتسن فترة رائعة على سبيل الإعارة مع فريق بوروسيا دورتموند خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن ماتسن شارك في 16 مباراة في الدوري الألماني وسبع مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل في فوز النادي في ربع النهائي على أتلتيكو مدريد.

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