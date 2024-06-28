بزيادة 52٪.. بريدة الأكثر ارتفاعا في أسعار الإيجارات السكنية خلال عام

شهدت أسعار الإيجارات السكنية في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام (مايو 2023-2024) في ظل زيادة طلب، إذ تصدرت مدينة بريدة قائمة المدن الأكثر ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 52٪، تلتها مدينة الرياض بنسبة 20٪.

وارتفعت أسعار الإيجارات في جميع المدن خلال العام بنسبة 10.47%، وفق “إنفوجراف” نشرته الإخبارية عبر حسابها على “إكس”.

وجاءت الدمام في المرتبة الرابعة من حيث زيادة الإيجارات بنسبة 10.17%، وأبها بنسة 6.80%، ثم جدة بنسبة 4.06%، والطائف بنسية 0.63%.

أما المدينة المنورة فشهدت ارتفاعاً طفيفاً 0.6% وكذلك جازان بنسبة 0.41%، بينما سجلت نجران وعرعر نسبة 0%، وتحل أخيراً تبوك بنسبة -0,119-%.