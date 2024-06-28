ترامب: بايدن فاسد وغير قادر على إدارة البلاد

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، إن “أمريكا تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها، إذ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد، فهو يقف عاجزًا عاجز أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية”.
وأضاف خلال أول تجمع انتخابي له في فيرجينيا بعد المناظرة مع بايدن، أن “جو بايدن فاسد وغير قادر على إدارة البلاد، ولن تنجو بلادنا أثناء رئاسة بايدن لـ4 سنوات أخرى، والتصويت لصالحه هو تصويت على الكارثة والدمار والفوضى”، بحسب قوله.
وواجه ترامب بايدن في أول مناظرة من مناظرتين تلفزيونيتين تجريان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل
وخلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، تردد بايدن (81 عاما) كثيرا عند الإجابة ولم يتحدث بشكل واضح، ولم يجب دائما بشكل متسق.
وأعرب محللون سياسيون أمريكيون عن قلقهم من الأداء “المؤلم” للرئيس، قائلين أنه تسبب في “ذعر” داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له.
وكان جون كينج، المراسل في الشؤون الوطنية في “سي.إن.إن” افتتح النقاش، بعد المناظرة، بالقول إن هناك الآن “ذعرا عميقا وواسعا وعدوانيا بشكل كبير، في الحزب الديمقراطي” في أعقاب الأداء “البائس” لبايدن.
وأضاف كينج أنه نتيجة لذلك، أجرى البعض في الحزب “محادثات” بشأن احتمال مطالبة” بايدن” بالتنحي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مشرع ديموقراطي، اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله، بعد انتهاء المناظرة، إن بايدن ظهر كـ”قشرة” من شخصيته السابقة، مضيفا أنه يتعين على الحزب الديمقراطي إجراء حوار بشأن استبداله على البطاقة الانتخابية.
وصرحت كيت بدينجفيلد، مديرة الاتصالات السابقة للرئيس الأمريكي بأن أداء بايدن في المناظرة كان “مخيبا للآمال”، مضيفة في تصريحات لـ “سي.إن.إن “إن “أهم شيء كان عليه أن يثبته للشعب الأمريكي هو أن لديه الطاقة وقوة التحمل، ولكنه لم يفعل ذلك”.