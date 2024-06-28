ترامب: بايدن فاسد وغير قادر على إدارة البلاد

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، إن “أمريكا تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها، إذ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد، فهو يقف عاجزًا عاجز أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية”.

وأضاف خلال أول تجمع انتخابي له في فيرجينيا بعد المناظرة مع بايدن، أن “جو بايدن فاسد وغير قادر على إدارة البلاد، ولن تنجو بلادنا أثناء رئاسة بايدن لـ4 سنوات أخرى، والتصويت لصالحه هو تصويت على الكارثة والدمار والفوضى”، بحسب قوله.

وواجه ترامب بايدن في أول مناظرة من مناظرتين تلفزيونيتين تجريان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل

وخلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، تردد بايدن (81 عاما) كثيرا عند الإجابة ولم يتحدث بشكل واضح، ولم يجب دائما بشكل متسق.

وأعرب محللون سياسيون أمريكيون عن قلقهم من الأداء “المؤلم” للرئيس، قائلين أنه تسبب في “ذعر” داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له.