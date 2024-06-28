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28 يونيو 2024

الخلود يحصل على توقيع حارس مرمى الاتحاد السابق

رياضة
الخلود يحصل على توقيع حارس مرمى الاتحاد السابق

كشفت تقارير صحفية، عن أول صفقات فريق نادي الخلود خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نادي الخلود صعد إلى دور روشن للمحترفين لأول مرة في تاريخه، بعد ناديي القادسية والعروبة.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن نادي الخلود حصل على توقيع البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد السابق.

وأكدت الرياضية بأن إدارة النادي رفعت عقد حارس المرمى إلى لجنة الاستدامة المالية للأندية في وزارة الرياضة، من أجل أخذ الموافقة النهائية، من أجل إنهاء الصفقة.

جدير بالذكر أن نادي الخلود كان قد أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي باولو دوارتي لقيادة الفريق الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

 

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