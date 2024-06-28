صور.. “ذا صن” تكشف تعرض رياض محرز لحادث مروري

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري رياض محرز إلى حادث مرور، في الساعات الماضية.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية فأن سيارة رياض محرز بها الكثير من الخدوش، نتيجة الحادث الذي تعرض له.

وأكدت بأن رياض محرز اصطدم بشاحنة بيضاء، أدت إلى العديد من الخدوش الجانب الأمامي في سيارة اللاعب الجزائري والتي تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت بأن الضرر قد لحق أيضًا بالعجلة الأمامية في جانب الراكب، قبل أن يتم رؤيتها لاحقًا وهي توضع على الجزء الخلفي من شاحنة سحب.

وفي سياق آخر كان النادي الأهلي، أعلن اليوم الجمعة، عن تعاقده مع النمساوي ألكساندر هاوزر لتولي في منصب المدرب المساعد.

جدير بالذكر أن الأهلي أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 65 نقطة.