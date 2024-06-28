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فريق التحرير

29 يونيو 2024

السفارة السعودية في إيطاليا تحذر من ارتفاع حالات السرقة التي يتعرض لها المواطنون القادمون إلى إيطاليا

دوليات
السفارة السعودية في إيطاليا تحذر من ارتفاع حالات السرقة التي يتعرض لها المواطنون القادمون إلى إيطاليا

أصدرت سفارة السعودية في إيطاليا تنبيهات هامة للمواطنين الراغبين في السفر إلى إيطاليا، وذلك نظراً لارتفاع حالات السرقة بمختلف أشكالها التي يتعرض لها المواطنون القادمون إلى إيطاليا مؤخراً.

وجاءت التنبيهات على النحو التالي:

-عدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارة عند مغادرتها، حتى لو كانت لفترة قصيرة.

-الحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول، ويُفضل الاحتفاظ بها في مكان آمن مثل صندوق الأمانات بالفندق، والاكتفاء بحمل صورة منها.

-أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل النقل العامة مثل محطات القطارات وقطار الأنفاق “المترو” وحافلات النقل العام، مع إبقاء الأمتعة بالقرب منكم وتحت أنظاركم في جميع الأوقات.

-عدم لبس أو إظهار أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة.

-تتعدد وسائل وطرق السرقة والنشل، لذا يُنصح بأخذ الحيطة والحذر لتجنب أي مشاكل قد تعيق الاستمتاع بالإجازة والعودة بسلامة إلى أرض الوطن.

وفي حال وجود أي حالة طارئة، يمكن التواصل مع السفارة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين: (00393280432606).

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