النيابة تبدأ العمل بنظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا

تبدأ النيابة العامة، اليوم السبت، العمل بنظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

ويُعدّ هذا النظام خطوة هامّة نحو تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات والجرائم، وذلك من خلال توفير الحماية للمُبلِّغين من أيّ مضايقات أو تهديدات قد يتعرّضون لها.

وأوضحت النيابة عبر حسابها على “إكس”، أن قبول طلب الحماية يشترط توافر طلب مُسبب من المُبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية بتوفير الحماية.

كما يتطلب توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة، بناءً على المعلومومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.