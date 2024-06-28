ميزات جديدة من “جوجل” لمستخدمي “يوتيوب بريميوم”

تقدم “جوجل” مزايا جديدة لمشتركي “يوتيوب بريميوم”، من بينها التنزيلات الذكية ودعم وضع الصورة داخل صورة لفيديوهات Shorts، إضافة إلى توسيع ميزة “الانتقال للأمام” Jump Ahead التي تسمح بالتنقل سريعاً في المقاطع وتخطي الأجزاء غير المهمة.

ويتيح “يوتيوب بريميوم” للمشتركين تشغيل الفيديوهات في الخلفية وعرضها بوضوح عالٍ للمقاطع الطويلة، مما يسمح بمشاهدة المحتوى أثناء استخدام تطبيقات أخرى، كما يمكن للمستخدمين الآن تصغير نافذة عرض مقاطع Shorts لأداء المهام الأخرى بسهولة.

أيضاً، تضيف يوتيوب زر “الانتقال للأمام” Jump Ahead الذي يظهر بنقرة مزدوجة، مما يسهل على المستخدمين تخطي الأجزاء غير المفيدة في الفيديو، ويستخدم النظام بيانات المشاهدين والذكاء الاصطناعي لتحديد الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام.

كما تقدم “يوتيوب” ميزات تجريبية جديدة مؤقتة، بما في ذلك أداة محادثة ذكاء اصطناعي تسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة والتفاعل مع الفيديوهات بدون التوقف عن مشاهدتها.

وتوسع “جوجل” دعمها لتنزيل فيديوهات Shorts بشكل ذكي، مما يتيح للمشتركين مشاهدتها دون اتصال بالإنترنت استناداً إلى سجل مشاهدتهم السابق لفيديوهات Shorts.

وتجري يوتيوب تجربة إعادة تصميم صفحة مشاهدة الفيديو على أجهزة الحاسوب لتحسين تجربة المستخدم في البحث عن المحتوى المرغوب.

ويزيل اشتراك يوتيوب بريميوم الإعلانات عن المقاطع، كما يمنح المشتركين وصولاً إلى مشاهدة الفيديوهات في وضع عدم الاتصال والاستماع إلى Music Premium والمميزات الأخرى.

وأعلنت “يوتيوب”، في فبراير، أن لديها أكثر من 100 مليون مشترك بريميوم حول العالم، مع استمرار الدعوة للمزيد من الأشخاص للاشتراك والاستفادة من خدماتها المتميزة.