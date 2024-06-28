واشنطن: مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومة عن “السيدة الأخطر في العالم”

خصصت السلطات الأمريكية، الجمعة، مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يُدلي بأي معلومات عن “السيدة الأخطر في العالم”.

وتبحث هيئة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية عن روجا إجناتوفا امرأة ألمانية من أصل بلغاري تبلغ من العمر 44 عامًا بتهمة أكبر عملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 4.5 مليار دولار تسمى OneCoin.

واختفت السيدة منذ عام 2017 عندما وقع مسؤولون أمريكيون مذكرة اعتقال وبدأ المحققون في تضييق الخناق عليها.

وقبل ثلاثة أسابيع، كشف برنامج وثائقي وبودكاست لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن صلاتها بالويب العميق البلغاري “Deep – Dark Web” ورئيس المافيا المشتبه به المتورط في اختفائها واحتمال قتلها.

ومع ذلك، تواصل السلطات ملاحقة السيدة إجناتوفا.

وفي عام 2022، أضافها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قائمة العشرة الأوائل المطلوبين، وعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار، ارتفعت لاحقًا إلى 250 ألف دولار.

وزاد هذا المبلغ مرة أخرى بمقدار عشرين ضعفًا، في إطار برنامج المكافآت لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “نعرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة المواطنة الألمانية روجا إجناتوفا، المعروفة باسم “Cryptoqueen”، لدورها في واحدة من أكبر مخططات الاحتيال العالمية في التاريخ”.