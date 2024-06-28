لاعب منتخب سويسرا مطلوب في الدوري السعودي

دخل ريكاردو رودريجيز لاعب منتخب سويسرا وتورينو الإيطالي، دائره اهتمام أندية السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فأن ريكاردو رودريجيز، تلقى ثلاثة عروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين بشأن انتقال محتمل في الأسابيع المقبلة.

وأكد بأن رودريجيز متاح كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع تورينو هذا الأسبوع، لقد شارك في 3 مباريات مع سويسرا في بطولة أوروبا حتى الآن.

ولم يذكر فابريزو رومانو أسماء الأندية التي تقدمت بعروض للاعب منتخب سويسرا هذه الفترة.

جدير بالذكر أن منتخب سويسرا يستعد لمواجهة نظيره إيطاليا مساء اليوم السبت، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” المقامة في ألمانيا.