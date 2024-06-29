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فريق التحرير

29 يونيو 2024

لسد الفجوات.. أمريكا تقترح صياغة جديدة لأجزاء من اتفاق هدنة غزة

دوليات
لسد الفجوات.. أمريكا تقترح صياغة جديدة لأجزاء من اتفاق هدنة غزة

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح موقع أكسيوس الإخباري، أن اقتراح الصياغة الجديدة يهدف لسد الفجوات بين إسرائيل وحماس والتوصل إلى اتفاق.

وتركز الجهود على المادة الثامنة في الاقتراح، الخاصة بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، بهدف تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل التوصل إلى “هدوء مستدام” في غزة.

وبحسب “أكسيوس”، تريد “حماس” التركيز فقط على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي حي أو رهينة ذكر محتجز في غزة.

فيما تريد إسرائيل أن يكون لديها القدرة على إثارة نزع السلاح من غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات، وفقًا لأكسيوس.

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