أسعار الذهب تحقق مكاسب للربع الثالث على التوالي

استقرت أسعار الذهب، بعد أن جاء تقرير التضخم الأميركي الرئيسي متفقاً إلى حد كبير مع التوقعات.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2326.47 دولار للأونصة، ارتفعت الأسعار بأكثر من 4% خلال هذا الربع، وهو الارتفاع ربع السنوي الثالث على التوالي.

وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2339.6 دولار.

وعزز الأمر الآمال في أن يخفض الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 29.09 دولار، وربح البلاتين نحو 0.3% إلى 990.96 دولار، وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية نحو 4.2% إلى 971.78 دولار.