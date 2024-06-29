أعظم خدمة يمكن أن يؤديها.. “نيويورك تايمز” تدعو “بايدن” بالانسحاب من الانتخابات

وجهت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، دعوة هامة إلى الرئيس جو بايدن غداة مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وطالبت هيئة تحرير الصحيفة العريقة، “بايدن” بضرورة الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها: “بايدن كان رئيسا مثيرا للإعجاب. في ظل قيادته، ازدهرت الأمة وبدأت في معالجة سلسلة تحديات طويلة الأمد، وبدأت الجروح التي فتحها ترامب في الالتئام”.

وتابعت: “لكن أعظم خدمة عامة يمكن أن يؤديها بايدن الآن هي أن يعلن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه”.

يُذكر أن بيانات أولية من شركة “نيلسن” أظهرت أن قرابة 48 مليون شخص شاهدوا المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة، بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمنافس الجمهوري دونالد ترامب.