أسعار النفط تسجل مكاسب شهرية بنسبة 6% خلال تعاملات يونيو

تباينت تحركات أسعار النفط خلال تعاملات أمس الجمعة عند التسوية، متأثرة بضعف الطلب على الوقود بأمريكا وبدء عمليات جني أرباح في نهاية الربع الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.02% لتبلغ عند التسوية 86.41 دولار للبرميل، ومسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.37%، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 20 سنتاً أو 0.24% ، لتبلغ عند التسوية 81.54 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 1%.

وحقق خاما القياس بذلك مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، كما حققا مكاسب على أساس شهري بنحو 6% خلال يونيو مع تسوية آخر أيام التعاملات.