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فريق التحرير

29 يونيو 2024

ما عواقب استخدام الهاتف كحيلة لتهدئة الأطفال؟

منوعات
ما عواقب استخدام الهاتف كحيلة لتهدئة الأطفال؟

يلجأ بعض الآباء إلى الهواتف لتهدئة الأطفال أو محاولة احتواء موقف مُعين خلال السنوات الأولى من حياتهم، ومع ذلك، حيث أصبح من الشائع إعطاء الأطفال أجهزة رقمية عندما تتعزز لديهم المشاعر والعواطف المختلطة.

واكتشف فريق جامعي في هنغاريا، أن القيام بذلك قد يكون له تداعيات مدمرة على المدى الطويل.

وأكدوا أنه كلما زاد ميل الوالدين لإعطاء الهواتف أو الأجهزة اللوحية لأطفالهم “كأداة تهدئة”، كلما ساءت مهارات إدارة الغضب والإحباط لدى أطفالهم بعد عام.

وأوصى الفريق بأن يقوم الوالدين بتدريب أطفالهم على المواقف الصعبة، ومساعدتهم على التعرف على مشاعرهم، وتعليمهم كيفية التعامل معها.

فيما قالت الدكتورة فيرونيكا كونوك، المعدة الأولى للدراسة: “هنا نظهر أنه إذا قدم الآباء والأمهات بانتظام جهازا رقميا لأطفالهم لتهدئتهم أو إيقاف نوبة الغضب، فلن يتعلم الطفل تنظيم عواطفه”.

وتابعت “كونوك”: “وهذا يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة في تنظيم العواطف، وخاصة مشاكل إدارة الغضب، في وقت لاحق من الحياة. لا يمكن علاج نوبات الغضب بالأجهزة الرقمية، ويجب أن يتعلم الأطفال كيفية إدارة مشاعرهم السلبية بأنفسهم”.

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