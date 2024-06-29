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فريق التحرير

29 يونيو 2024

“السياحة” تُتيح التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية

محليات
“السياحة” تُتيح التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية

قالت وزارة السياحة، عبر حسابها على منصة إكس، أنها أتاحت التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لتمكنهم من زيارة وجهات المملكة المتنوعة في صيف السعودية، وذلك تسهيلًا لإجراءات زوّار المملكة من كافة دول العالم.

وتستقبل الرياض يوم الأربعاء المقبل الحدث العالمي الكبير كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مدى 8 أسابيع خلال الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024.

وسيكون زوار كأس العالم للرياضات الإلكترونية، على موعد مع تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية يحتضنها بوليفارد رياض سيتي تتناسب مع جميع أفراد العائلة.

ويشارك في الحدث أكثر من ألف و500 لاعب ممثلين عن 500 نادٍ من نخبة الأندية الدولية، وسيتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار.

وسيكون التنافس في كأس العالم في ألعاب “إيبكس ليجندز” و”كول أوف دوتي مودرن وورفير” و”كول أوف دوتي وورزون” و”كاونتر سترايك 2″ و”دوتا 2″ و”إي أيه سبورت إف سي 24″ و”فورتنايت” و”غارينا فري فاير” و”أونر أوف كينغز” و”موبيل ليجندز بانغ بانغ” للرجال والسيدات و”ليغ أوف ليجندز” و”أوفرواتش 2″ و”ببجي باتلغراوندز” و”ببجي موبيل” و”رينبو 6 سيج” و”رينسبورت” و”روكيت ليغ” و”ستار كرافت 2″ و”ستريت فايتر 6″ و”تيم فايت تاكتكس” و”تيكين 8″.

 

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