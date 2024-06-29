ماريجا يقترب من الإنضمام لأحد أندية دوري روشن في الصيف

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب انضمام المالي موسى ماريجا لاعب الشارقة الإماراتي، من أحد أندية دوري روشن السعودي.

ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي فأن موسى ماريجا بعد تجربته الأخيرة في الشارقة، يقترب من العثور على وجهة جديدة للموسم المقبل.

وأكد بأنه هناك نادي سعودي غير مملوك لصندوق الاستثمارات العامة، يقوم بوضع اللمسات الأخيرة لضم المهاجم في صفقة انتقال حر.

وكان ماريجا يلعب لصفوف الهلال خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، ونجح في تحقيق عدة ألقاب مع الزعيم أبرزها دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن سعد بن نافل نجح في الحصول على فترة رئاسية جديدة لنادي الهلال لمدة موسم رياضي جديد، وذلك بعد فوزه بالتزكية.