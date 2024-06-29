كوبا أمريكا.. موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في ختام دور المجموعات

يختتم منتخب الأرجنتين مباريات في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا اليوم، بمواجهة نظيره بيرو.

ويستضيف ملعب هارد روك، أحداث مباراة الأرجنتين وبيرو في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

ويتواجد منتخبي الأرجنتين وبيرو في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا، رفقة كلا من كندا وتشيلي.

ويتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بيرو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا:

وتنطلق أحداث مباراة الأرجنتين وبيرو في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وبالتحديد في تمام 3 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين حجز مقعده في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، عقب فوزه على تشيلي بهدف نظيف.