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29 يونيو 2024

الاتحاد يقدم عرض مغري لضم نجم أتالانتا

رياضة
الاتحاد يقدم عرض مغري لضم نجم أتالانتا

تقدم نادي الاتحاد بعرض إلى نظيره أتالانتا الإيطالي، من أجل ضم لاعبه أديمولا لوكمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي فأن نادي الاتحاد قدم عرض بقيمة 10.5 مليون دولار في الموسم للمهاجم؛ 30 مليون دولار للنادي.

وشارك لوكمان مع أتالانتا في 45 مباراة الموسم الماضي في مختلف البطولات، سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 10 آخرين.

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وفي سياق آخر فقد استقر نادي الاتحاد بنسبة كبيرة على ماركو سيلفا، مدرب فولهام، كمدربًا للفريق في الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يتم التحرك نحوه قريبًا لتولى تدريب الفريق خلفًا لـ مارسيلو جاياردو.

وكان لؤي ناظر الفائز برئاسة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، أعلن عن إقالة جاياردو من منصبه، بسبب إنه أخطا وطالب بإبعاد كريما بنزيما من الفريق في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

 

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