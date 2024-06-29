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فريق التحرير

29 يونيو 2024

موعد مباراة الأخضر وعمان في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا

رياضة
موعد مباراة الأخضر وعمان في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا

يستعد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، لمواجهة نظيره عمان، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024.

وتقام بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.

وتضم قائمة الأخضر المشاركة في كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا، كلا من محمود البريه، محمد الحكيم، خالد حداد، عواد أمان، محمد برناوي، صالح برناوي، سعود هارون، سلطان العيسى، نواف الغليميش، علي الفهمي، سعد المطيري، بسام هزازي.

كما تضم القائمة كلا من رامز العطار، فرحة الشمراني، حسن المسلم، علي المهداوي، سعد حقوي، زياد الغامدي، راكان الغامدي، راكان بن جمعان، عمار اليهيبي، ثامر الخيبري، طلال حاجي.

موعد مباراة الأخضر وعمان اليوم:

ويستضيف الأخضر نظيره عمان، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا يتواجد في المجموعة الأولى من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، رفقة كلا من منتخبات عمان، الكويت، واليمن.

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