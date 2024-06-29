بعد إصابته أمام تشيلي.. موقف ميسي من المشاركة في مباراة بيرو

أعلن والتر صامويل المدرب المساعد في منتخب الأرجنتين، عن موقف ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة منتخبه أمام بيرو، في بطولة كوبا أمريكا.

ويستضيف ملعب هارد روك، أحداث مباراة الأرجنتين وبيرو في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

ويتواجد منتخبي الأرجنتين وبيرو في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا، رفقة كلا من كندا وتشيلي.

وأكد صامويل في تصريحات صحفية بأن ميسي لن يشارك في مباراة الأرجنتين أمام بيرو، وسنتابع الأمر يومًا بعد يوم”.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن معاناة ميسي من مشكلة عضلية في العضلة المقربة اليمنى، نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة تشيلي، الماضية.

ويتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بيرو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.