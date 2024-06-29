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فريق التحرير

29 يونيو 2024

طلبة السعودية يحققون 5 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين

محليات
طلبة السعودية يحققون 5 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين

حقَّق 5 طلبة سعوديين من طلبة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، إنجازاً عالمياً بفوزهم بـ5 ميداليات، (فضية، و4 ميداليات برونزية)، في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2024 (JBMO2024)، الذي أقيم في الجمهورية التركية، في دورته الـ28 التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو، بمشاركة 130 طالباً وطالبةً يمثلون 22 دولةً.

وحقَّق الطالب عبدالله بن طارق العامر، من إدارة تعليم الشرقية، ميداليةً فضيةً، بينما حصل على الميدالية البرونزية كل من: الطالب محمد شيبان، من إدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، والطالب بلال الحجيلي، من إدارة تعليم المدينة المنورة، والطالبة فاطمة المرهون، من إدارة تعليم الشرقية، وأخيراً حصل الطالب عرار العجمي من تعليم الرياض، على ميدالية برونزية.

وأوضحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات، ويجسد تضافر الجهود بين موهبة وشريكها الإستراتيجي وزارة التعليم ، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مُشيدة بقدرات طلاب وطالبات الوطن، وتحقيقهم العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، الأمر الذي سيسهم في بناء مستقبل الوطن وتعزيز ثروته البشرية.

وتعد هذه المشاركة الـ13 لمنتخب المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات، وحقَّق الفريق السعودي خلال مشاركاته 58 ميدالية، من بينها 9 ذهبيات و22 فضية و27 برونزية، كما يُعد إنجاز المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات امتداداً لسلسلة الإنجازات العلمية العالمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، ممثلةً بوزارة التعليم و”موهبة”.

وجرى اختيار الطلاب المشاركين في المسابقة بعد سلسلة من الاختبارات المحكَّمة التي أقامتها “موهبة” خلال مدة التدريب المكثَّف الذي تقيمه لكل الطلبة المشاركين، وخضع أعضاء الفريق المشارك في هذه المسابقة لتدريب مكثَّف استمر عدة سنوات، على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين.

وتقام منافسات أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات -التي تنظمها إحدى دول البلقان وقبرص- سنوياً، واستضافت دولة يوغسلافيا المسابقة في دورتها الأولى في عام 1997م، وتشارك كل دولة بفريق بعدد لا يتجاوز ستة طلاب وطالبات ممن لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً عند بداية المسابقة التي تُجرى في يوم واحد.

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