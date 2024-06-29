يزداد نشاطها في الصيف.. أنواع الثعابين المرعبة في السعودية

تُعدّ السعودية موطنًا لتنوع غني من الحيوانات، بما في ذلك ما يقارب 56 نوعًا من الثعابين.

تنتشر هذه الثعابين في مختلف أنحاء المملكة، من الصحاري القاحلة إلى الجبال الشاهقة، وتلعب دورًا هامًا في النظام البيئي.

تلعب الثعابين دورًا مهما في النظام البيئي من خلال مكافحة الآفات حيث تتغذى العديد من الثعابين على القوارض والحشرات، مما يساعد في السيطرة على أعدادها.

وتُعدّ الثعابين جزءًا أساسيًا من السلسلة الغذائية، حيث تُفترسها الحيوانات الأخرى مثل الطيور والثدييات.

ويزداد نشاط الأفاعي في السعودية خلال فصل الصيف، لذلك يجب أخذ الحيطة حين مواجهتها والتعامل الحذر مع لدغاتها.

ويوجد في السعودية 56 نوعاً من الأفاعي سامة وغير سامة، والأكثر تواجداً في السعودية الكوبرا العربية والأفعى “الرقطاء” والأسود الخبيث والأفعى النفاثة، وتتواجد هذه الأنواع في عدة مناطق تمتد من مرتفعات الطائف إلى جازان وتتواجد بكثرة في تهامة وقرب السدود المائية.

اقتناء الثعابين مخالفة

ويؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن الأفاعي كائنات فطرية تقوم بدور مهم في التوازن البيئي، وتمثل ملاحقتها خطورة كبيرة، كما أنها تعد أيضاً مخالفة نظامية.

وأهاب المركز بالجميع الإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالحياة الفطرية؛ وذلك من خلال منصة “فطري”.

كما شدد على أن اقتناء الثعابين أو المتاجرة بها مخالفة بيئية تعرضك للعقوبة، وممارسة تعرض حياتك للخطر.