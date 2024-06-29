سباليتي يعلن تشكيل إيطاليا لمواجهة سويسرا في يورو 2024

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا ضمن منافسات يورو 2024.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي :

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، مانشيني، باستوني، دارميان.

وسط الملعب: كريستيانتي، فاجيولي، باريلا.

الهجوم: كييزا، ساكاماكا، الشعراوي.

ويستضيف ملعب الأولمبي برلين، أحداث مباراة سويسرا وإيطاليا في إطار مباريات الدور الـ 16 من يورو 2024.

جدير بالذكر أن منتخب سويسرا تأهل لدور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعدما جاء وصيف للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، فيما صعد إيطاليا لذات الدور بعدما حل في المرتبة الثانية بالمجموعة الثانية بـ 4 نقاط.