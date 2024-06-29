إمبولو يقود تشكيل سويسرا أمام إيطاليا في يورو 2024

أعلن مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا تشكيلة فريقه لمواجهة ايطاليا ضمن منافسات يورو 202.

ويستضيف ملعب الأولمبي برلين، أحداث مباراة سويسرا وإيطاليا في إطار مباريات الدور الـ 16 من يورو 2024.

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز.

وسط الملعب: ابيتشير، تشاكا، فرولير، ريدير.

وسط الملعب الهجومي: ندوي، فارجاس.

الهجوم: بيريل إمبولو.

جدير بالذكر أن منتخب سويسرا تأهل لدور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعدما جاء وصيف للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، فيما صعد إيطاليا لذات الدور بعدما حل في المرتبة الثانية بالمجموعة الثانية بـ 4 نقاط.