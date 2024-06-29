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فريق التحرير

29 يونيو 2024

باحثة سياسية لـ”الوئام”: 3 سيناريوهات تنتظر غزة

دوليات
باحثة سياسية لـ”الوئام”: 3 سيناريوهات تنتظر غزة

الوئام – خاص

سيناريوهات عديدة ترتبها إسرائيل لفرضها فيما بعد في قطاع غزة، حال انتهاء الحرب المدمرة التي أدت إلى استشهاد أكثر من 37 ألفا من أبناء فلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي معظمهم من النساء والأطفال فيما أصيب أكثر من 87 ألف شخص.

تشتت وصراع

وقالت الدكتورة رانيا فوزي المتخصصة في تحليل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي‎، إن هناك لجنة مشكلة في وزارة الأمن الإسرائيلية حتى الآن لم تستقر على أي سيناريو يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع وذلك في ظل حالة التشتت السياسي الذي عليه الائتلاف الحكومي وحكومة الحرب.

خطة فك الارتباط

وأضافت “فوزي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هناك عدة سيناريوهات من بينها وفق فتاوى الحاخامات الإبقاء على احتلال غزة والقضاء على حركة حماس والفصائل وضم المناطق التي تم تفكيكها في ضوء خطة فك الارتباط.

التهجير القسري

وأوضحت “فوزي”، أنه من بين السيناريوهات التي كانت مطروحة منذ بداية الحرب تنفيذ مقترح الجنرال الإسرائيلي غيورا إيلاند، الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي، والذي يخص نقل المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى “مخيمات” في شبه جزيرة سيناء المصرية ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني، إلا أن هذا الأمر مرفوض تماما من القيادات المصرية التي قالت كلمتها وقتها ووضعت خطوطا حمراء حول المخطط.

خطة سلام شاملة

وتابعت الباحثة السياسية: “في تقديري إدارة بايدن سوف تسعى في الأيام المقبلة للعمل مع شركاء في الشرق الأوسط من خلال إبرام خطة سلام شاملة ومفصلة فيتم الإعلان عنها في حال وقف إطلاق النار بين الجانبين وإبرام صفقة تبادل في تقديري الشخصي أنه السيناريو الأرجح”.

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