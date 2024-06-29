الأهلي يعلن دعم الجهاز الفني بتعيين دانييل نيسبيت رئيسًا لقسم الأداء

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت عن تعيين رئيسا لقسم الأداء استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة “أكس” بأن شركة نادي ‎الأهلي تدعّم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بتعيين دانييل نيسبيت رئيساً لقسم الأداء.

ويملك دانييل سيرة ذاتية جيدة، حيث عمل كرئيس لقسم الأداء البدني والتغذية في بريستول روفرز الإنجليزي خلال الفترة من 2016/2019.

وخلال الفترة من 2016 وحتى 2023 عمل قائدًا في برنامج مدربي الأداء البدني للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفي عام 2019 تولى رئاسة قسم القوة والتهيئة الجسدية في نادي سوانزي سيتي الويلزي حتى عام 2023.

وخلال الفترة من عام 2023 وحتى 2024 عمل كرئيس خدمات الأداء للاتحاد الويلزي لكرة القدم.

أما بالنسبة للمؤهلات العلمية فقد حصل دانييل على بكالوريس في علوم الرياضة والتمرين عام 2009، ماجستير في علوم الصحة والتمرين عام 2010.