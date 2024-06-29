السفارة السعودية في لبنان تؤكد متابعتها للأحداث وتحث المواطنين على المغادرة الفورية

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان.

وشددت على دعوتها السابقة للمواطنين السعوديين كافة إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.

كما حثت السفارة المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.

ونوّهت إلى ضرورة تواصل المواطنين معها في حال حدوث طارئ على الأرقام التالية:

الهاتف الموحد لشوؤن السعوديين بالخارج

920011114

هاتف سفارة المملكة لدى لبنان:

009611762711

009611762722

هاتف شؤون السعوديين

0096178803388

0096176026555