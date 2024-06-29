محلل سياسي لـ”الوئام”: التونسيون يناصبون “النهضة” العداء ويقفون بصف الرئيس

تسعى حركة النهضة التونسية إلى استعادة نفوذها السابق بعد سنوات من إقصائها عن المشهد السياسي في البلاد، فيما تتزايد الأصوات المعارضة لها على الجانب الآخر والتي تدعم بقوة استمرار الرئيس الحالي قيس سعيد لفترة رئاسية جديدة.

دور الضحية

وقال الهادي حمدون المحلل السياسي التونسي، إن حركة النهضة تلجأ في كل محطة انتخابية إلى جملة من الأساليب التي امتهنتها طيلة العشر سنوات الماضية لكسب تعاطف الناخبين مثل نشر الإشاعات والأكاذيب والتشكيك المسبق في النتائج وكلها محاولات للعب دور الضحية والمظلومية التي كسبت بها المحطات الانتخابية السابقة لكنها تفشل اليوم في لعب نفس الدور بعد أن فشلت لمدة سنوات في كل المجالات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وهو ما يجعل غالبية الشعب التونسي يناصبها العداء ويعطي الأولوية لكل ما يقدمه الرئيس قيس سعيد من توجهات واختيارات مما يجعله في مقدمة المرشحين بفارق قوي عن كل المترشحين مجتمعين.

وأضاف “حمدون” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن كل محاولات جماعة الإخوان لكسب التأييد باءت بالفشل وتناقص عدد المتعاطفين معها حيث نفذ خزانها الانتخابي التقليدي من الذين تسميهم “أبناء الحركة” الذين بدورهم تخلوا عنها.

نهاية إخوان تونس

واختتم “حمدون” حديثه قائلاً: “في النهاية حركة الإخوان لم يعد لها مكان في المشهد السياسي التونسي وكل الإصرار منها للرجوع حالياً يواجه بالرفض خاصة أنها تعتمد أساليب مشبوهة للعودة للمشهد السياسي”.